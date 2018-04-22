Эксперт прокомментировал высказывание Макрона о войсках США и союзников в Сирии

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Аналитик Александр Асафов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о войсках США и их союзников на территории Сирии.
Эксперт прокомментировал высказывание Макрона о войсках США и союзников в Сирии
  • Reuters

Эксперт предположил, почему Франция заинтересована в участии в военных операциях на территории Сирии.

«Дело в том, что Макрон хочет продемонстрировать, что сегодняшняя Франция — не страна Олланда, а страна де Голля, то есть сильная республика с ядерным потенциалом, у которой есть общемировые цели, страна, не замкнутая на европейском пространстве», — рассказал эксперт.

По его мнению, Франция намерена перехватить политическое лидерство в ЕС, воспользовавшись тем, что у Германии и некоторых других стран объединения есть более насущные проблемы.

Ранее Макрон заявил, что США и их союзники должны остаться в Сирии после завершения борьбы с террористической организацией «Исламское государство»* для «строительства новой страны».

Доктор исторических наук, директор Центра глобальных проблем ИМО МГИМО МИД России Виктор Сергеев в беседе с Nation News прокомментировал политику французского лидера в отношении Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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