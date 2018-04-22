Политолог рассказал, почему Макрон заявил о необходимости США и союзников остаться в Сирии

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя RT заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости США и союзников остаться в Сирии для строительства «новой страны» и ограничения влияния Ирана, отметил, что Дамаск никогда не просил о такой «помощи».

«Макрон демонстрирует полное пренебрежение к требованиям и правам законного правительства Сирии, которое вовсе не приглашало ни французов, ни американцев, ни британцев к военному участию и присутствию на своей территории. Думаю, что вопросы сотрудничества и в целом отношений с Ираном Сирия решит самостоятельно», — сказал он.

Безпалько также предположил, что французский лидер выступил с подобным заявлением с целью обозначить лидерскую роль в европейском обществе.

«Для этого он избрал самый беспроигрышный и простой вариант — демонстрацию своего отношения к Сирии. Не думаю, что в реальности французский контингент сейчас же отправится на территорию Сирийской Арабской Республики. Скорее всего, это просто попытка выделиться по сравнению с Ангелой Меркель, которая от лица всего политического класса Германии заявила, что они не будут участвовать в военной операции в Сирии. Таким образом Макрон пытается стать самым американским политиком в Европе, лидером Евросоюза хотя бы в области риторики», — заключил политолог.

Ранее Макрон заявил, что Франция, США и союзники должны остаться в Сирии.