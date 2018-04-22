Макрон заявил, что США и союзники должны остаться в Сирии для «строительства новой страны»
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«Даже после окончания войны против «Исламского государства» США, Франция и наши союзники, все страны региона, даже Россия, Турция, будут играть важную роль в создании новой Сирии. Но определять будущее, конечно, будет сирийский народ», — рассказал он.
По его мнению, если вооружённые силы присутствующих на сирийской территории западных государств покинут страну, у Ирана и президента Сирии Башара Асада появится возможность «подготовить почву для новой войны».
Ранее в Белом доме заявили, что США намерены как можно скорее вернуть американских военных из Сирии на родину.
Директор Центра глобальных проблем ИМО МГИМО МИД России Виктор Сергеев прокомментировал в беседе с Nation News политику Макрона в отношении Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.