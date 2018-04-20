МИД Франции обвинил Россию в распространении противоречивых сведений по ситуации в Сирии
- Reuters
«На протяжении нескольких дней Россия множит противоречивые официальные заявления по химатаке в Думе: в один день о том, что её не было, на следующий день — что её устроили боевики, ещё через день — о манипуляции западных стран», — отмечается в заявлении.
По словам главы французского МИД, «нет никакого беспокойства о последовательности или правдивости, поскольку речь идёт о том, чтобы посеять сомнения и путаницу».
Ранее постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что у России есть неопровержимые доказательства, что инцидента с химоружием в сирийской Думе не было и что это провокация со стороны британских спецслужб.