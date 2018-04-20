МИД Франции обвинил Россию в распространении противоречивых сведений по ситуации в Сирии

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В МИД Франции обвинили Россию в распространении противоречивых сведений по ситуации вокруг предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума. Об этом говорится в заявлении главы французского внешнеполитического ведомства Жан-Ива Ле Дриана.
МИД Франции обвинил Россию в распространении противоречивых сведений по ситуации в Сирии
  • Reuters

«На протяжении нескольких дней Россия множит противоречивые официальные заявления по химатаке в Думе: в один день о том, что её не было, на следующий день — что её устроили боевики, ещё через день — о манипуляции западных стран», — отмечается в заявлении.

По словам главы французского МИД, «нет никакого беспокойства о последовательности или правдивости, поскольку речь идёт о том, чтобы посеять сомнения и путаницу».

Ранее постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что у России есть неопровержимые доказательства, что инцидента с химоружием в сирийской Думе не было и что это провокация со стороны британских спецслужб.

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