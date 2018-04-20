Лавров рассказал о доказательствах связи Британии с постановкой химатаки в сирийской Думе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об имеющихся доказательствах связи Великобритании с постановкой химической атаки в сирийской Думе.
Лавров рассказал о доказательствах связи Британии с постановкой химатаки в сирийской Думе
  • Reuters
  • © Aboud Hamam

«Знаете, доказательств уже, в принципе, в избытке... Это видео, с которого всё началось и которое стало, наверное, главным поводом, главным предлогом для той лихорадочной атаки, которую соорудили американцы, англичане и французы, нанеся бомбовые удары по объектам производства и складирования химического оружия, как они сказали. Наверное, даже обывателю понятно, что если ты знаешь, где находится склад химического оружия, то бомбить этот склад означает только одно — создать гуманитарную катастрофу для тех, кто живёт в округе», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Ранее постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что у России есть неопровержимые доказательства, что инцидента с химоружием в сирийской Думе не было и что это провокация со стороны британских спецслужб.

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