В Госдуме раскритиковали заявление Макрона о планах США и союзников остаться в Сирии

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью RT прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона, что Франция, США и их союзники останутся в САР после уничтожения ИГ* для «строительства новой Сирии» и ограничения влияния Ирана. По словам депутата, Запад наконец начинает озвучивать свои истинные намерения относительно сирийского конфликта.

«Эти страны собираются находиться на территории независимого государства без просьбы законного правительства. Цель их понятна — создать дестабилизацию и управляемый хаос в регионе. Эти задачи стоят перед американцами и их союзниками, и они любым путём попытаются их исполнить», — сказал он.

Чепа также добавил, что представление о «новой Сирии» у западных стран и сирийцев определённо расходится.

«Новая Сирия в понятии сирийцев — это восстановление экономики. А США и их союзники ни одного шага не сделали навстречу сирийскому народу, чтобы помочь выйти из той гуманитарной катастрофы, в которой он находится», — подчеркнул депутат.

Ранее Макрон заявил, что Франция, США и союзники должны остаться в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.