В Госдуме раскритиковали заявление Макрона о планах США и союзников остаться в Сирии
- Алексей Чепа
- РИА Новости
«Эти страны собираются находиться на территории независимого государства без просьбы законного правительства. Цель их понятна — создать дестабилизацию и управляемый хаос в регионе. Эти задачи стоят перед американцами и их союзниками, и они любым путём попытаются их исполнить», — сказал он.
Чепа также добавил, что представление о «новой Сирии» у западных стран и сирийцев определённо расходится.
«Новая Сирия в понятии сирийцев — это восстановление экономики. А США и их союзники ни одного шага не сделали навстречу сирийскому народу, чтобы помочь выйти из той гуманитарной катастрофы, в которой он находится», — подчеркнул депутат.
Ранее Макрон заявил, что Франция, США и союзники должны остаться в Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.