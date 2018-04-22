В Госдуме раскритиковали заявление Макрона о планах США и союзников остаться в Сирии

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Марианна Чурсина
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью RT прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона, что Франция, США и их союзники останутся в САР после уничтожения ИГ* для «строительства новой Сирии» и ограничения влияния Ирана. По словам депутата, Запад наконец начинает озвучивать свои истинные намерения относительно сирийского конфликта.
В Госдуме раскритиковали заявление Макрона о планах США и союзников остаться в Сирии
  • Алексей Чепа
  • РИА Новости

«Эти страны собираются находиться на территории независимого государства без просьбы законного правительства. Цель их понятна — создать дестабилизацию и управляемый хаос в регионе. Эти задачи стоят перед американцами и их союзниками, и они любым путём попытаются их исполнить», — сказал он.

Чепа также добавил, что представление о «новой Сирии» у западных стран и сирийцев определённо расходится.

«Новая Сирия в понятии сирийцев — это восстановление экономики. А США и их союзники ни одного шага не сделали навстречу сирийскому народу, чтобы помочь выйти из той гуманитарной катастрофы, в которой он находится», — подчеркнул депутат.

Ранее Макрон заявил, что Франция, США и союзники должны остаться в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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