Макрон сравнил введение США пошлин на сталь и алюминий из ЕС с торговой войной

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Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу Fox News заявил, что вероятное введение США пошлин на сталь и алюминий из Европейского союза можно сравнить с торговой войной.
Макрон сравнил введение США пошлин на сталь и алюминий из ЕС с торговой войной
  • Reuters

Президент Франции выразил надежду на то, что американский лидер Дональд Трамп не введёт пошлины на сталь и алюминий из ЕС после 1 мая, когда истечёт срок принятых им исключений в отношении европейских стран.

«Посмотрим, что он (Трамп. — RT) решит 1 мая. Вопрос в том, в чём ваши приоритеты», — объяснил французский лидер.

При этом Макрон добавил, что, по его мнению, с «союзниками не ведут торговых войн».

8 марта Трамп официально объявил о введении пошлин в 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия.

Также 22 марта сообщалось, что американский лидер подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая».

Позднее стало известно, что Китай вводит в отношении США ответные пошлины со 2 апреля.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН рассказал о новом торговом противостоянии двух стран.

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