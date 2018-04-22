Макрон назвал Путина сильным политиком

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу Fox News назвал российского лидера Владимира Путина сильным политиком, с которым нельзя проявлять слабость.

«Я думаю, что он очень сильный человек, сильный президент. Он хочет, чтобы Россия была великой страной. Люди гордятся тем, какую политику он реализует... Но не будьте наивными... Я уверен, что нам нельзя проявлять слабость с Владимиром Путиным. Когда ты слаб, он пользуется этим», — сказал он.

Ранее Макрон заявил, что считает себя «ровней» Путину.