Макрон назвал Путина сильным политиком

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Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу Fox News назвал российского лидера Владимира Путина сильным политиком, с которым нельзя проявлять слабость.
Макрон назвал Путина сильным политиком
  • Reuters

«Я думаю, что он очень сильный человек, сильный президент. Он хочет, чтобы Россия была великой страной. Люди гордятся тем, какую политику он реализует... Но не будьте наивными... Я уверен, что нам нельзя проявлять слабость с Владимиром Путиным. Когда ты слаб, он пользуется этим», — сказал он.

Ранее Макрон заявил, что считает себя «ровней» Путину.

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