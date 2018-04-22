Макрон назвал Путина сильным политиком
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу Fox News назвал российского лидера Владимира Путина сильным политиком, с которым нельзя проявлять слабость.
- Reuters
«Я думаю, что он очень сильный человек, сильный президент. Он хочет, чтобы Россия была великой страной. Люди гордятся тем, какую политику он реализует... Но не будьте наивными... Я уверен, что нам нельзя проявлять слабость с Владимиром Путиным. Когда ты слаб, он пользуется этим», — сказал он.
Ранее Макрон заявил, что считает себя «ровней» Путину.
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