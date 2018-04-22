Макрон привезёт Трампу дуб

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Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу Fox News заявил, что в ходе своего визита в США преподнесёт в качестве подарка американскому лидеру Дональду Трампу дуб с севера Франции как символ долгих отношений двух стран.
Макрон привезёт Трампу дуб
  • Reuters

«Когда наша свобода была атакована, тысячи ваших молодых людей прибыли сюда и погибли здесь за мою страну. Это история наших отношений… Поэтому я подарю вашему президенту дуб, который взят в очень символичном, особенно для ваших морпехов, месте — с севера Франции. Мы вместе посадим это (дерево. — RT) в его саду, потому что для меня это символ наших долгосрочных отношений», — объяснил он.

6 июня 1944 года союзные войска начали высадку в Нормандии, на севере Франции, открыв «второй фронт» против фашистских войск на территории Европы.

Ранее СМИ сообщали, что Макрон в ходе своего визита в Китай планировал подарить председателю КНР Си Цзиньпину кавалерийского коня. 

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