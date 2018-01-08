СМИ: Макрон выбрал в качестве подарка Си Цзиньпину коня

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего визита подарит председателю КНР Си Цзиньпину кавалерийского коня. Об этом сообщает Le Parisien.

Как отмечается, в качестве подарка был выбран 8-летний мерин по кличке Везувий.

Его привезли в Китай ещё 4 января.

Ожидается, что вечером в понедельник, 8 января, Макрон вручит Си Цзиньпину фото коня, а также седло и саблю с гравировкой.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подарил Си Цзиньпину картину из янтаря с изображением парусника, а также настольные светильники из нефрита.