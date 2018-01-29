Путин подарил Нетаньяху письмо Шиндлера

Российский лидер Владимир Путин подарил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время его визита в Москву письмо Оскара Шиндлера, прославившегося спасением евреев в годы Второй мировой войны. Об этом заявила пресс-секретарь главы правительства Анна Йонатан-Леус.

Она отметила, что Нетаньяху был тронут подарком и намерен передать его в иерусалимский мемориальный комплекс «Яд Вашем».

«По окончании встречи президент Путин вручил премьер-министру Нетаньяху подарок. Это оригинал письма Оскара Шиндлера его жене. Глава правительства был очень тронут этим подарком, который приурочен к Международному дню памяти жертв холокоста», — сказала пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что два лидера в ходе встречи в Москве обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонней и региональной проблематики.

В марте 2017 года Путин подарил Нетаньяху книгу, которой 500 лет.