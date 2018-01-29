Путин и Нетаньяху обсудили Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи в Москве обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонней и региональной проблематики. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.