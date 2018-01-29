Путин и Нетаньяху обсудили Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи в Москве обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонней и региональной проблематики. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Обсуждались двусторонние отношения и региональные проблемы, включая сирийское урегулирование», — цитирует Ушакова РИА Новости.
Он отметил, что главы государств затронули тему Конгресса национального диалога Сирии в Сочи.
Ранее Путин и Нетаньяху посетили посвящённую концлагерю Собибор выставку.
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