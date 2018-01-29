Путин и Нетаньяху посетили посвящённую концлагерю Собибор выставку

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетили в Москве выставку, посвящённую концлагерю Собибор, сообщает РИА Новости.

Выставка «Собибор: Победившие смерть», которая открылась в Еврейском музее и центре толерантности, приурочена к международному Дню памяти жертв холокоста и рассказывает о событиях 1943 года — о восстании в лагере Собибор и его организаторе, советском офицере Александре Печерском.

Отмечается, что Путину и Нетаньяху показали план созданного нацистами лагеря для евреев и военнопленных, а также письменные воспоминания о тех событиях, оставленные самим Печерским.

Нетаньяху, осмотрев экспозицию, назвал историю узников концлагеря трагичной, отметив их потрясающий героизм.

Подробнее о целях переговоров Путина и Нетаньяху — в материале RT.