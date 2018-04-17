СМИ: Макрон в разговоре с журналистами назвал себя «ровней Путину»

Президент Франции Эммануэль Макрон считает себя «ровней» российскому коллеге Владимиру Путину. Как передаёт интернет-издание 7sur7, этой мыслью он поделился с журналистами на неформальной встрече после воскресного интервью ведущему радио RMC Жан-Жаку Бурдену и главе информационно-аналитического ресурса Médiapart Эдви Пленелю.

Об этом рассказали в интервью RMC сами Бурден и Пленель, для которых эта встреча «без галстуков» стала «поводом узнать побольше об участии Франции в сирийском кризисе, а также о том, как Макрон демонстрирует перед Путиным свою военную «мужественность».

«Я — ровня Путину. И Путин, кстати, меня понимает. А по Сирии я решил ударить для того, чтобы донести до Путина, что мы тоже в этом участвуем. И он такие вещи понимает. Это решение, которое приведёт к миру в Сирии», — цитирует Бурден Макрона.

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Ранее Эммануэль Макрон назвал удары по Сирии отлично проведённой операцией.

14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили более 100 ракет по Сирии.