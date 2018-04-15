Макрон назвал отличной проведённую в Сирии операцию

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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «отлично проведённой операцией» ракетные удары союзников по Сирии.
Макрон назвал отличной проведённую в Сирии операцию
  • Reuters

«Хочу в первую очередь поблагодарить наших солдат, нашу армию. Операция была проведена отлично… И я хочу поблагодарить их, потому что это было сделано профессионально», — сказал Макрон в интервью BFMTV.

По его словам, все ракеты, выпущенные в ходе операции в Сирии, достигли целей.

При этом он отметил, что Париж не объявлял войну официальному Дамаску.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция по нанесению ударов в Сирии была выполнена превосходно.

В ночь на 14 апреля вооружённые силы США, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии. В Минобороны России сообщили, что Соединённые Штаты и их союзники выпустили более 100 ракет.

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