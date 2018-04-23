Путин указал Макрону на грубейшее нарушение международного права при ударе по Сирии

Короткая ссылка
RT
Российский лидер Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого обсудили сложившуюся в Сирии обстановку. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение международного права при ударе по Сирии
  • © AFP; Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

Отмечается, что лидеры затронули ситуацию в Сирии, которая сложилась после «ракетно-бомбовых ударов США и их союзников».

«С российской стороны подчёркнуто, что эта акция, явившаяся грубейшим нарушением международного права, привела к дополнительному осложнению процесса политического урегулирования сирийского кризиса. В данном контексте отмечена и важность проведения миссии экспертов ОЗХО, находящихся в Сирии», — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что стороны также выступили за «продолжение реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что удары США, Британии и Франции по территории Сирии были направлены на срыв расследования экспертов ОЗХО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных