Путин указал Макрону на грубейшее нарушение международного права при ударе по Сирии

Российский лидер Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого обсудили сложившуюся в Сирии обстановку. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что лидеры затронули ситуацию в Сирии, которая сложилась после «ракетно-бомбовых ударов США и их союзников».

«С российской стороны подчёркнуто, что эта акция, явившаяся грубейшим нарушением международного права, привела к дополнительному осложнению процесса политического урегулирования сирийского кризиса. В данном контексте отмечена и важность проведения миссии экспертов ОЗХО, находящихся в Сирии», — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что стороны также выступили за «продолжение реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что удары США, Британии и Франции по территории Сирии были направлены на срыв расследования экспертов ОЗХО.