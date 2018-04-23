Лавров назвал целью удара США по Сирии срыв расследования экспертов ОЗХО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что ракетные удары США и союзников по Сирии были направлены на срыв расследования экспертов ОЗХО.

Он указал на то, что в Сирии «обозначился коренной перелом уже не просто в борьбе с ИГИЛ*, а в борьбе с остатками террористов, когда была освобождена от экстремистов Восточная Гута».

«И немаловажно, что, когда наметились реальные возможности в самое ближайшее время начать работу конституционной комиссии в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, именно в этот момент была осуществлена провокация под предлогом использования химического оружия, не дожидаясь, пока эксперты ОЗХО прибудут на место, на фоне многочисленных свидетельств того, что всё это было постановочным спектаклем, были нанесены удары», — сказал глава МИД, отвечая на вопрос RT.

По его словам, всем беспристрастным наблюдателям должно быть понятно, что подобные действия были попыткой «сорвать расследование по линии инспекторов Организации по запрещению химического оружия».

«И подорвать очень позитивные тенденции, которые во многом по инициативе стран — гарантов астанинского процесса (России, Ирана и Турции) стали укрепляться на треке сирийского урегулирования», — добавил Лавров.

Он также отметил, что страны, которые поддержали удар США и союзников по Сирии, сделали это вынужденно.

«И большинство из них прекрасно понимает, что это неприемлемый способ решать серьёзнейшие международные кризисы», — указал министр.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что удар США, Британии и Франции по сирийской территории был нанесён в самый неподходящий момент.

RT вёл прямую трансляцию.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.