Шойгу заявил, что США и союзники нанесли удар по Сирии в «самый неподходящий момент»

Удар США и их союзников по территории Сирии был нанесён в самый неподходящий момент — когда нормализация обстановки становилась уже «безвозвратным явлением».

Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу во время встречи со спецпосланником Генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, передаёт РИА Новости.

«Особо хотел бы подчеркнуть те удары, которые были нанесены по Сирии в самый неудобный и самый неподходящий момент — тогда, когда нормализация обстановки в Сирии стала уже явлением безвозвратным, когда стояли в двух днях от завершения операции по Восточной Гуте. Да, собственно, её и завершили через два дня после нанесения этих ударов», — сказал он.

Министр отметил, что ракетные удары не принесли стабильности, а также помешали процессу урегулирования ситуации в Сирии.

«Но тем не менее всё это не принесло стабильности, всё это не принесло того, что на сегодняшний день могло бы быть гарантами, могло бы быть довольно серьёзным стимулом в продвижении сирийского урегулирования», — заявил Шойгу, добавив, что за последнее время были предприняты очень плодотворные действия, чтобы в САР пришёл мир.

Он пояснил, что речь идёт о работе в Сочи по созданию и формированию конституционной комиссии и встрече в Астане, где также налаживается политический диалог «всех, кто сегодня противостоит друг другу в Сирии».

«За исключением, естественно, террористов ИГИЛ* и «Джабхат ан-Нусры»**», — заключил он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что российские военные скоро представят доказательства того, что ПВО Сирии сбила часть ракет, выпущенных США, Великобританией и Францией.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.