Лавров рассказал о доказательствах того, что ПВО САР сбила часть ракет западных стран
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«У нашего Генерального штаба есть очень чёткая картина, мы наблюдали за всем происходящим в режиме реального времени, вживую. И статистика, которую наши военные представили, — мы готовы за неё отвечать. Если кто-то утверждает, что все 105 ракет достигли целей, пусть представит свою статистику», — сказал Лавров.
По его словам, доказательства того, что заявления российской стороны не беспочвенны, будут предъявлены военными совсем скоро.
14 апреля начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что силы противовоздушной обороны Сирии перехватили 71 ракету, выпущенную военными США, Великобритании и Франции.
При этом в Пентагоне утверждают, что действия сирийских средств ПВО были неэффективны и представляли угрозу мирному населению.