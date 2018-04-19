В Пентагоне назвали профессиональным поведение России во время удара США по Сирии

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Представитель Комитета начальников штабов американских ВС генерал-лейтенант Кеннет Маккензи рассказал о том, как вели себя российские военнослужащие во время военной операции США, Великобритании и Франции в Сирии.

По его словам, представители России не угрожали американским военным и вели себя профессионально.

«Мы не чувствовали угрозу ни на каком этапе в ходе этого удара. И в действительности россияне не передавали никаких угроз. Их деятельность в самом деле была профессиональной, и они соблюдали «правила дорожного движения» в море. И «Дональду Куку» (ракетный эсминец США. — RT) ни в какой момент не угрожали», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что «Дональд Кук» был единственным американским надводным кораблём в восточной части Средиземного моря. В том же регионе, по его словам, находилось два российских фрегата.

В ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли удар по Сирии.

В Минобороны России сообщили, что страны в ходе операции выпустили более 100 ракет.

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