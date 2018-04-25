В Госдепе заявили, что не намерены пересматривать ядерное соглашение по Ирану

Соединённые Штаты не намерены пересматривать ядерное соглашение по Ирану, при этом Вашингтон планирует разработать к нему дополнительные правила.

Об этом рассказал помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

«США не собираются вновь проводить переговоры по СВПД или менять его условия. Мы просто ищем дополнительное соглашение, которое разработает серию дополнительных правил и ограничений», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что цель Вашингтона — устранить недостатки сделки.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал намерения Запада относительно ядерной сделки.

Также французский лидер Эммануэль Макрон выразил надежду, что Россия и Турция, а также региональные игроки и европейские страны присоединятся к новым соглашениям по ядерной программе Ирана.