Макрон надеется, что Россия и Турция присоединятся к новым соглашениям по Ирану

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом выразил надежду, что Россия, Турция, а также региональные игроки и европейские страны присоединятся к новым соглашениям по ядерной программе Ирана.

«Кроме европейских партнёров (к новым соглашениям. — RT), мы бы хотели привлечь региональных игроков, а также, разумеется, Россию и Турцию», — сказал он.

В январе президент США заявил, что Соединённые Штаты выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, если европейские союзники не изменят условия сделки.

Позднее СМИ передавали, что США утвердили с Великобританией, Францией и Германией условия, при которых страна продолжит придерживаться существующего соглашения.