Макрон надеется, что Россия и Турция присоединятся к новым соглашениям по Ирану
- Reuters
«Кроме европейских партнёров (к новым соглашениям. — RT), мы бы хотели привлечь региональных игроков, а также, разумеется, Россию и Турцию», — сказал он.
В январе президент США заявил, что Соединённые Штаты выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, если европейские союзники не изменят условия сделки.
Позднее СМИ передавали, что США утвердили с Великобританией, Францией и Германией условия, при которых страна продолжит придерживаться существующего соглашения.