СМИ: США согласовали с европейцами условия сохранения соглашения по иранской ядерной программе

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США согласовали с Британией, Францией и Германией условия, при которых страна продолжит придерживаться соглашения по иранской ядерной программе.

Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

«Германия, Франция и Британия вместе с США выработали условия, на которых американский лидер Дональд Трамп не станет выходить из иранской ядерной сделки», — пишет издание.

Отмечается, что страны договорились, что Ирану следует угрожать новыми санкциями из-за его ракетных испытаний и агрессивной региональной политики.

«Но ядерная сделка сохранится в неприкосновенности, хотя некоторые её части будут интерпретироваться по-новому», — указывается в материале.

При этом издание со ссылкой на свои дипломатические источники уточняет, что последнее слово в этом вопросе останется за Трампом, который ещё может передумать.

«При этом европейская сторона согласовала свою красную линию: если Трамп выйдет из иранской сделки без учёта позиции европейцев, они перестанут следовать за США в этом вопросе», — добавляет газета.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что его страна готова возобновить свою ядерную программу, если США выйдут из соглашения и введут санкции.

Профессор РУДН Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Тегерана по возможному возобновлению ядерной программы.

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