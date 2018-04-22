В Белом доме рассказали о «значительном продвижении» в доработке иранской сделки
- Reuters
«Мы ведём переговоры с европейцами с января, с «европейской тройкой». И мы добились значительного прогресса. Но это ещё не конец», — говорится в сообщении, опубликованном Государственным департаментом США.
Ранее сообщалось, что экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон объявил о создании американской стороной и «евротройкой» (Великобритания, Франция, Германия) рабочей группы для обсуждения сделки с Ираном.
В МИД России заявили, что это не приведёт к позитивному развитию событий.