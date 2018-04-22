В Иране заявили о готовности возобновить свою ядерную программу при выходе США из сделки

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что его страна готова возобновить свою ядерную программу, если США выйдут из соглашения и введут санкции.

Об этом он заявил CBS.

«У нас имеется несколько вариантов, и все они готовы. Среди них есть варианты, которые включают в себя возобновление нашей ядерной деятельности с гораздо большей скоростью», — сказал он.

Он также добавил, что если президент США Дональд Трамп введёт ограничения, Иран будет готов к этому.

Ранее источник сообщил, что в ЕС заявили о несогласии менять положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, как того требуют США.

Востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН прокомментировала возможный выход иранской стороны из соглашения.