В Иране заявили о готовности возобновить свою ядерную программу при выходе США из сделки

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что его страна готова возобновить свою ядерную программу, если США выйдут из соглашения и введут санкции.

Об этом он заявил CBS. 

«У нас имеется несколько вариантов, и все они готовы. Среди них есть варианты, которые включают в себя возобновление нашей ядерной деятельности с гораздо большей скоростью», — сказал он.

Он также добавил, что если президент США Дональд Трамп введёт ограничения, Иран будет готов к этому. 

Ранее источник сообщил, что в ЕС заявили о несогласии менять положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, как того требуют США.

Востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН прокомментировала возможный выход иранской стороны из соглашения.

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