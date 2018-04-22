В Иране заявили о готовности возобновить свою ядерную программу при выходе США из сделки
Об этом он заявил CBS.
«У нас имеется несколько вариантов, и все они готовы. Среди них есть варианты, которые включают в себя возобновление нашей ядерной деятельности с гораздо большей скоростью», — сказал он.
Он также добавил, что если президент США Дональд Трамп введёт ограничения, Иран будет готов к этому.
Ранее источник сообщил, что в ЕС заявили о несогласии менять положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, как того требуют США.
Востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН прокомментировала возможный выход иранской стороны из соглашения.