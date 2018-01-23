В МИД прокомментировали создание США и «евротройкой» рабочей группы по сделке с Ираном

Короткая ссылка
Инициатива США и «европейской тройки» о создании рабочей группы для обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не приведёт к позитивному развитию событий, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Ранее с нашей стороны уже говорилось о том, что тема возможной «доработки» СВПД в том виде, как она сейчас позиционируется Вашингтоном, приобретает явную направленность на то, чтобы подорвать договорённость, осложнить её дальнейшую реализацию», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, в Москве «не ожидают позитивного развития вследствие подобного рода решений и возможных договорённостей».

«Но, конечно, будем за этим следить, хотя сами понимаете, что на нашу позицию, на наш подход к СВПД и важности обеспечения его нормального выполнения в нынешнем виде эти «игры» США с их европейскими союзниками влияния не окажут», — подчеркнул Рябков.

Накануне госсекретарь Соединённых Штатов Рекс Тиллерсон объявил о создании США и «евротройкой» (Великобритания, Франция, Германия) рабочей группы для обсуждения сделки с Ираном.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ближний Восток Европа США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru