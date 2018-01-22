Тиллерсон сообщил о создании рабочей группы для обсуждения иранской ядерной сделки

США и «европейская тройка» (Великобритания, Франция, Германия) создали рабочую группу для обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Я думаю, что среди «европейской тройки» есть общее мнение, что есть некоторые области СВПД, или некоторые аспекты поведения Ирана, которые должны быть рассмотрены», — цитирует Тиллерсона The Times of Israel.

По его словам, рабочая группа начнёт проведение встреч на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Тиллерсон обсудил с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй иранскую ядерную сделку.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий, если европейские союзники не изменят условия сделки.

В августе эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов прокомментировал в ходе беседы с ФБА «Экономика сегодня» возможный выход Ирана из ядерного соглашения.