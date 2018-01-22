Тиллерсон и Мэй обсудили иранскую ядерную сделку
По его словам, стороны говорили о планах углубить и расширить «особые отношения» между двумя державами.
«Они пришли к единому мнению по поводу важности единения международного сообщества в противодействии дестабилизирующим действиям Ирана в регионе, а премьер-министр напомнила о приверженности Британии ядерной сделке по Ирану», — цитирует представителя Даунинг-стрит The Independent.
22 января Тиллерсон посетил Лондон с визитом и осмотрел новое здание американского посольства.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил отмену своего визита в Британию.