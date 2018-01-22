Тиллерсон и Мэй обсудили иранскую ядерную сделку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и госсекретарь США Рекс Тиллерсон приняли участие в заседании национального Совета по безопасности в Лондоне, в ходе которого обсудили иранскую ядерную сделку. Об этом сообщил журналистам представитель британского премьера.