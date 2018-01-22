Тиллерсон и Мэй обсудили иранскую ядерную сделку

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и госсекретарь США Рекс Тиллерсон приняли участие в заседании национального Совета по безопасности в Лондоне, в ходе которого обсудили иранскую ядерную сделку. Об этом сообщил журналистам представитель британского премьера.

По его словам, стороны говорили о планах углубить и расширить «особые отношения» между двумя державами.

«Они пришли к единому мнению по поводу важности единения международного сообщества в противодействии дестабилизирующим действиям Ирана в регионе, а премьер-министр напомнила о приверженности Британии ядерной сделке по Ирану», — цитирует представителя Даунинг-стрит The Independent.

22 января Тиллерсон посетил Лондон с визитом и осмотрел новое здание американского посольства.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил отмену своего визита в Британию.

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