Трамп пригрозил выйти из ядерной сделки с Ираном в случае отказа ЕС изменить её условия
«Я призываю ключевые европейские страны присоединиться к США в исправлении значительных недостатков сделки, в противостоянии иранской агрессии и в поддержке иранского народа. Если другие страны не предпримут действий в этот раз, я прекращу сделку с Ираном», — говорится в распространённом заявлении Трампа.
Он подчеркнул, что «никто не должен сомневаться» в его словах.
«Те, кто по какой-либо причине решит не работать с нами, поддерживают ядерные амбиции иранского режима, выступают против народа Ирана и всех миролюбивых стран мира», — добавил он.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции в отношении 14 иранских физических и юридических лиц. При этом они в последний раз продлили режим заморозки антииранских санкций в рамках ядерного соглашения.