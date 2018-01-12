Трамп пригрозил выйти из ядерной сделки с Ираном в случае отказа ЕС изменить её условия

Соединённые Штаты выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, если европейские союзники не изменят условия сделки, заявил президент США Дональд Трамп.

«Я призываю ключевые европейские страны присоединиться к США в исправлении значительных недостатков сделки, в противостоянии иранской агрессии и в поддержке иранского народа. Если другие страны не предпримут действий в этот раз, я прекращу сделку с Ираном», — говорится в распространённом заявлении Трампа.

Он подчеркнул, что «никто не должен сомневаться» в его словах.

«Те, кто по какой-либо причине решит не работать с нами, поддерживают ядерные амбиции иранского режима, выступают против народа Ирана и всех миролюбивых стран мира», — добавил он.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции в отношении 14 иранских физических и юридических лиц. При этом они в последний раз продлили режим заморозки антииранских санкций в рамках ядерного соглашения.