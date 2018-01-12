США расширили санкции против Ирана

Соединённые Штаты ввели санкции в отношении 14 иранских физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба Минфина США.

Среди попавших в список пяти физлиц — аятолла Садик Лариджани, глава судебной системы Ирана. Он является братом спикера иранского парламента Али Лариджани.

Как передаёт AFP со ссылкой на Белый дом, президент США Дональд Трамп принял решение в последний раз продлить режим заморозки антииранских санкций в рамках ядерного соглашения.

#BREAKING Trump waives Iran nuclear sanctions, but for the last time, White House says — AFP news agency (@AFP) 12 января 2018 г.

Ранее в Минфине США сообщили о намерении ввести новые санкции в отношении Ирана.