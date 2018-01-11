В Минфине США сообщили о намерении ввести новые санкции в отношении Ирана

Вашингтон планирует ввести новые санкции в отношении Тегерана. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин во время брифинга в Белом доме.

«Я ожидаю новые санкции по Ирану… думаю, что вы можете ожидать объявления новых санкций», — заявил он. Treasury Secretary Steven Mnuchin on Iran: "I am expecting new sanctions on Iran. We continue to look at them." pic.twitter.com/d1SJW1GyfW — Washington Examiner (@dcexaminer) 11 января 2018 г. Ранее в Госдепе США сообщили, что американские власти в пятницу, 12 января, объявят о своём решении относительно продления режима снятия санкций с Ирана в рамках совместного всеобъемлющего плана действий.