В Минфине США сообщили о намерении ввести новые санкции в отношении Ирана

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Вашингтон планирует ввести новые санкции в отношении Тегерана. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин во время брифинга в Белом доме.

«Я ожидаю новые санкции по Ирану… думаю, что вы можете ожидать объявления новых санкций», — заявил он.

Ранее в Госдепе США сообщили, что американские власти в пятницу, 12 января, объявят о своём решении относительно продления режима снятия санкций с Ирана в рамках совместного всеобъемлющего плана действий. 

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