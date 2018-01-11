ЕС уведомил Иран об обеспокоенности ракетной программой и ситуацией внутри страны

Главы МИД Великобритании, Германии и Франции на встрече с министром иностранных дел Ирана выразили беспокойство в связи с иранской баллистической программой.

Об этом по итогам переговоров рассказала глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

Press statement by #EU HR @FedericaMog following the EU/E3 + #Iran meeting "At a time of acute nuclear threat, the EU is determined to preserve the #JCPOA as a key element of the international non-proliferation architecture" https://t.co/dbPvOYG4um — EU Council TV News (@EUCouncilTVNews) 11 января 2018 г.

«Мы выразили беспокойство в связи с другими вопросами, такими как разработка баллистических ракет и рост напряжённости в регионе. Эти вопросы не входят в ядерное соглашение и будут обсуждаться в соответствующих форматах. Мы кратко обсуждали и недавние внутренние события в Иране», — отметила она.

По её словам, стороны подтвердили, что ядерная договорённость с Ираном работает и позволяет достичь поставленных целей.

«ЕС выразил очень ясную позицию по ядерной договорённости, как это было заявлено 28 министрами в октябре прошлого года и вновь подтверждено сегодня. Договорённость работает, она достигает основных целей», — подчеркнула Могерини.

Она также добавила, что снятие антииранских санкций оказало «позитивное влияние на международную торговлю и экономические отношения Евросоюза с Ираном».

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что ЕС должен сохранить ядерную сделку с Ираном.