США объявят о решении относительно санкций против Ирана 12 января

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Американские власти 12 января, в пятницу, объявят о своём решении относительно продления режима снятия санкций с Ирана в рамках совместного всеобъемлющего плана действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

«Тиллерсон встретится с президентом (США Дональдом Трампом. — RT) и Мэттисом. Решение будет в пятницу», — заявил работник ведомства.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что закон об изменении условий международного соглашения по иранской ядерной программе может быть принят в стране в ближайшее время.

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