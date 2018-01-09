США объявят о решении относительно санкций против Ирана 12 января
Американские власти 12 января, в пятницу, объявят о своём решении относительно продления режима снятия санкций с Ирана в рамках совместного всеобъемлющего плана действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
«Тиллерсон встретится с президентом (США Дональдом Трампом. — RT) и Мэттисом. Решение будет в пятницу», — заявил работник ведомства.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что закон об изменении условий международного соглашения по иранской ядерной программе может быть принят в стране в ближайшее время.
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