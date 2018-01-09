США объявят о решении относительно санкций против Ирана 12 января

Американские власти 12 января, в пятницу, объявят о своём решении относительно продления режима снятия санкций с Ирана в рамках совместного всеобъемлющего плана действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента США.