Тиллерсон: закон об изменении условий сделки с Ираном может быть принят в ближайшее время

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью Associated Press заявил, что закон об изменении условий международного соглашения по иранской ядерной программе может быть принят в стране в ближайшее время.

«Президент сказал, что он либо исправит его (соглашение с Ираном. — RT), либо отменит. Мы пытаемся исполнить обещание исправить его», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Соединённых Штатов расширило санкции в отношении Ирана.

16 октября президент США Дональд Трамп заявил, что полная отмена международного соглашения по иранской ядерной программе является «вполне реальной возможностью».

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