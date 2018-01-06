Тиллерсон: закон об изменении условий сделки с Ираном может быть принят в ближайшее время

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью Associated Press заявил, что закон об изменении условий международного соглашения по иранской ядерной программе может быть принят в стране в ближайшее время.

«Президент сказал, что он либо исправит его (соглашение с Ираном. — RT), либо отменит. Мы пытаемся исполнить обещание исправить его», — заявил он. Ранее сообщалось, что Министерство финансов Соединённых Штатов расширило санкции в отношении Ирана. 16 октября президент США Дональд Трамп заявил, что полная отмена международного соглашения по иранской ядерной программе является «вполне реальной возможностью».