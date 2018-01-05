Тиллерсон заявил о намерении продуктивно отработать весь 2018 год в Госдепе

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, опровергая слухи о своей возможной отставке, заявил, что намерен продуктивно отработать 2018 год в качестве главы Госдепартамента.

«Я намерен быть здесь целый год», — заявил Тиллерсон в интервью CNN.

Госсекретарь отметил, что, по его мнению, успешно провёл 2017 год в Госдепе и намерен продуктивно провести и 2018-й.

«Я думаю, что у нас будет очень продуктивный 2018 год. Госдеп крепнет день ото дня, есть понимание того, что мы стараемся сделать. И с нетерпением ожидаю очень, очень успешный 2018 год», — добавил Тиллерсон.

Ранее Тиллерсон и глава МИД Великобритании Борис Джонсон провели переговоры, в ходе которых договорились, что американская и британская стороны будут продолжать оказывать давление на КНДР. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил в беседе с Nation News, что санкции, введённые СБ ООН против КНДР, не рассчитаны на скорый эффект.