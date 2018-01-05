Тиллерсон и Джонсон договорились оказывать давление на Северную Корею

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Великобритании Борис Джонсон провели переговоры, на которых договорились, что американская и британская стороны будут продолжать оказывать давление на КНДР.

Об этом сообщается на сайте британского внешнеполитического ведомства.

«Они (Джонсон и Тиллерсон. — RT) согласились продолжать поддерживать давление на власти Северной Кореи, чтобы положить конец их незаконной ядерной программе», — указывается в заявлении.

Ранее стало известно, что Джонсон заявил Тиллерсону, что британская сторона сохраняет приверженность иранской ядерной сделке.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога.

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