Тиллерсон и Джонсон договорились оказывать давление на Северную Корею
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Великобритании Борис Джонсон провели переговоры, на которых договорились, что американская и британская стороны будут продолжать оказывать давление на КНДР.
Об этом сообщается на сайте британского внешнеполитического ведомства.
«Они (Джонсон и Тиллерсон. — RT) согласились продолжать поддерживать давление на власти Северной Кореи, чтобы положить конец их незаконной ядерной программе», — указывается в заявлении.
Ранее стало известно, что Джонсон заявил Тиллерсону, что британская сторона сохраняет приверженность иранской ядерной сделке.
Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога.
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