США и Южная Корея договорились и дальше оказывать «максимальное давление» на КНДР

Американский лидер Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе телефонного разговора договорились продолжить оказывать давление на КНДР. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома.

«Оба лидера согласились с тем, что необходимо продолжать оказывать максимально возможное давление на Северную Корею и не повторять ошибок прошлого», — приводит ABC заявление Белого дома.

NEW: Pres. Trump, South Korean Pres. Moon Jae-In agree to "de-conflict the Olympics and our military exercises so that United States and Republic of Korea forces can focus on ensuring the security of the Games," White House readout says. pic.twitter.com/y3zBnsfUyY — ABC News Politics (@ABCPolitics) 4 января 2018 г.

Отмечается, что президенты двух стран также договорились избегать конфликтов во время Олимпиады и совместных учений для обеспечения безопасности предстоящих соревнований.

«Оба лидера согласились избегать конфликтов во время Олимпиады и наших военных учений, чтобы силы США и Республики Корея могли сконцентрироваться на обеспечении безопасности Игр», — подчеркнули в Белом доме.

Ранее стало известно, что Трамп и Мун Чжэ Ин договорились не проводить военные учения в период Олимпиады в Пхёнчхане.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога.