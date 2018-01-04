МИД России приветствует отказ США и Южной Кореи от военных учений в период Олимпиады

Россия приветствует сообщения из Сеула о договорённости с Вашингтоном не проводить совместные военные учения в период Олимпийских игр. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Официальные источники Республики Корея сообщили, что в ходе телефонного разговора президента этой страны и США достигнута договорённость о непроведении военных учений в период предстоящей зимней Олимпиады. Конечно, мы можем такую договорённость только приветствовать», — цитирует РИА Новости дипломата.

Он отметил, что это то, к «чему российские представители на разных уровнях давно призывали коллег в Вашингтоне и в Сеуле, делали это в том числе публично».

«Мы тем не менее должны дождаться более конкретного и внятного разъяснения этой ситуации со стороны американских официальных лиц», — заключил Рябков.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились не проводить военные учения в период Олимпиады в Пхёнчхане.