США и Южная Корея договорились отложить совместные военные учения

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Американский лидер Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились не проводить военные учения в период Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что договорённости были достигнуты в ходе телефонного разговора двух президентов.

Ранее глава Минобороны США Джеймс Мэттис рассказал, что американская сторона не намерена приостанавливать совместные учения с Южной Кореей из-за проведения Олимпийских игр в Пхёнчхане.

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