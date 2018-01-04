США и Южная Корея договорились отложить совместные военные учения
Американский лидер Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились не проводить военные учения в период Олимпийских игр в Пхёнчхане.
Об этом сообщает «Рёнхап».
Moon, Trump agree to delay joint military drills during PyeongChang Olympics https://t.co/dkGJtZ5fWK— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 4 января 2018 г.
Отмечается, что договорённости были достигнуты в ходе телефонного разговора двух президентов.
Ранее глава Минобороны США Джеймс Мэттис рассказал, что американская сторона не намерена приостанавливать совместные учения с Южной Кореей из-за проведения Олимпийских игр в Пхёнчхане.
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