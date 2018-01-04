США и Южная Корея договорились отложить совместные военные учения

Американский лидер Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились не проводить военные учения в период Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Об этом сообщает «Рёнхап». Moon, Trump agree to delay joint military drills during PyeongChang Olympics https://t.co/dkGJtZ5fWK — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 4 января 2018 г. Отмечается, что договорённости были достигнуты в ходе телефонного разговора двух президентов. Ранее глава Минобороны США Джеймс Мэттис рассказал, что американская сторона не намерена приостанавливать совместные учения с Южной Кореей из-за проведения Олимпийских игр в Пхёнчхане.