Мэттис заявил, что США не намерены приостанавливать учения с Южной Кореей из-за Олимпиады

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Глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что Соединённые Штаты не намерены приостанавливать совместные учения с Южной Кореей из-за проведения Олимпийских игр в Пхёнчхане в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не рассматриваю вопрос о приостановке учений. Этот вопрос должен рассматриваться обеими странами. Я поставлю их на паузу в связи с дипломатическим решением или чем-то подобным. Но пока я ничего такого не ожидаю», — отметил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров заявил, что США, проводя военные учения, провоцируют КНДР на дальнейшие шаги, которые могут привести к полному экономическому эмбарго Северной Кореи. 

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН призвала решать проблему вокруг КНДР с помощью диалога.

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