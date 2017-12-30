Мэттис заявил, что США не намерены приостанавливать учения с Южной Кореей из-за Олимпиады

Глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что Соединённые Штаты не намерены приостанавливать совместные учения с Южной Кореей из-за проведения Олимпийских игр в Пхёнчхане в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не рассматриваю вопрос о приостановке учений. Этот вопрос должен рассматриваться обеими странами. Я поставлю их на паузу в связи с дипломатическим решением или чем-то подобным. Но пока я ничего такого не ожидаю», — отметил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров заявил, что США, проводя военные учения, провоцируют КНДР на дальнейшие шаги, которые могут привести к полному экономическому эмбарго Северной Кореи.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН призвала решать проблему вокруг КНДР с помощью диалога.