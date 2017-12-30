Глава Пентагона заявил, что численность военнослужащих США на Украине останется неизменной

Короткая ссылка
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что численность военнослужащих США, а также их роль на Украине останется неизменной. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас есть определённое количество инструкторов, которые помогают (украинской. — RT) армии готовиться по стандартам НАТО… И роль американских военных останется прежней», — уточнил он.

Мэттис добавил, что у США нет планов насчёт увеличения численности американских военнослужащих на Украине.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует одобрить поставки противотанковых ракетных установок Киеву.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119