США поставят ракеты двум граничащим с Россией странам

Военно-воздушные силы США подписали контракт с компанией Raytheon Missile Co. на производство ракет AMRAAM, поставки которых будут осуществляться в десять стран мира, включая граничащие с Россией Польшу и Японию. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

По данным оборонного ведомства, контракт на $634,2 млн предусматривает создание усовершенствованных ракет средней дальности класса «воздух — воздух», запчастей к ним и телеметрического оборудования. Производство будет осуществляться в Аризоне, предполагаемая дата окончания работ — 31 января 2020 года. Отмечается, что AMRAAM будут поставляться в Японию, Южную Корею, Марокко, Польшу, Индонезию, Румынию, Испанию, Турцию, Бахрейн и Катар. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует одобрить поставки противотанковых ракетных установок на Украину.