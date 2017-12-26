Политолог назвал лукавством заявление США о цели поставок оружия Украине

Американист, политолог Михаил Синельников-Оришак прокомментировал RT заявление замглавы МИД России Григория Карасина, назвавшего поставки США и Канадой оружия Украине разжиганием внутриукраинского конфликта.

«Любое оружие приносит смерть, какие бы лицемерные эвфемизмы к нему ни применялись. Всё, что убивает, является страшной вещью и может провоцировать насилие. Поэтому то, что американцы решили накачать конкретный регион оружием, потому что желают ему мира, — заявление по меньшей мере лукавое», — считает он.

По мнению эксперта, американцы не перестанут поставлять оружие Украине, пока не увидят последствий своих действий со стороны других государств.

«Если бы они понимали, что в ответ на поставки Украине оружие будет поставлено любым противникам американцев в любую точку мира, я думаю, они бы прежде очень сильно подумали. Стратегически нам это выгодно, так как США очень сильно растянулись по миру и будут продолжать это делать, потому что мир — зона их интересов. Как только мы ответим адекватно, этого (поставки Украине. — RT) не будет», — добавил политолог.

Эксперт также прокомментировал недавнее решение Канады внести Украину в список стран, которым разрешается продавать канадское летальное оружие.

«Там очень сильное украинское лобби. Именно в эту страну уезжало огромное количество тех, кого называют бандеровцами. И вот отсюда этот результат», — заключил Синельников-Оришак.

23 декабря в Госдепе заявили, что власти США приняли решение предоставить Украине оборонительное вооружение для защиты её суверенитета и территориальной целостности.

Поставки оружия Украине также одобрила Канада.

В российском МИД позже сообщили, что, принимая подобное решение, США и Канада открывают «ящик Пандоры».