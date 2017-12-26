МИД о поставках оружия на Украину: США и Канада открывают «ящик Пандоры»

Заместитель главы МИД России Григорий Карасин считает, что поставки США и Канадой оружия Украине разожгут конфликт в Донбассе.

«Принимая решение об отправке Киеву подобного оружия, США и Канада открывают ящик Пандоры и, по сути, втягиваются во внутриукраинский конфликт, вновь разжигают и интернационализируют его», — цитирует РИА Новости Карасина.

Ранее Карасин заявил, что власти Украины сами выталкивают Донбасс из состава страны.

23 декабря в Госдепе заявили, что власти США приняли решение предоставить Украине оборонительное вооружение для защиты её суверенитета и территориальной целостности.