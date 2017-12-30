Пентагон опроверг утверждения о том, что США поддерживают боевиков ИГ

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Официальный представитель американского оборонного ведомства Ребекка Риберих опровергла сообщения о том, что США поддерживают боевиков террористической организации «Исламское государство»*.

«Утверждения о том, что США поддерживают ИГ являются ложными и абсурдными. Мы не готовим ИГ. Мы работаем с партнёрами над уничтожением или поимкой (боевиков. — RT) ИГ», — передаёт слова Риберих РИА Новости.

Ранее глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что часть боевиков террористической организации «Исламское государство» скрывается в долине реки Евфрат.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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