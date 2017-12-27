В Генштабе России прокомментировали деятельность коалиции во главе с США в Сирии

Возглавляемая США международная коалиция не стремится к уничтожению террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом в ходе интервью kp.ru заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов.

«Мне кажется, коалиция не ставила задачи в то время, да и сейчас, по окончательному разгрому ИГИЛ», — отметил Герасимов.

По его словам, «количество ударов международной коалиции всё это время составляло 8—10 в день».

«Наша авиация довольно незначительными силами наносила 60—70 ударов ежедневно по боевикам, по инфраструктуре, по их базам. А в периоды наивысшего напряжения — порядка 120—140 ударов в сутки», — пояснил начальник Генштаба.

Кроме того, он сообщил, что на расположенной на юге Сирии базе США Ат-Танфе ,«по данным космической и других видов разведки», находятся отряды боевиков.

«Эти боевики — фактически ИГ, но после проведённой с ними работы они «перекрашиваются» и берут другие названия, например «Новая сирийская армия». Их задача — дестабилизировать обстановку», — заключил Герасимов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об освобождении международной коалицией от боевиков ИГ «почти 100%» территории Сирии и Ирака.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.