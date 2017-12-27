В Генштабе России прокомментировали деятельность коалиции во главе с США в Сирии
«Мне кажется, коалиция не ставила задачи в то время, да и сейчас, по окончательному разгрому ИГИЛ», — отметил Герасимов.
По его словам, «количество ударов международной коалиции всё это время составляло 8—10 в день».
«Наша авиация довольно незначительными силами наносила 60—70 ударов ежедневно по боевикам, по инфраструктуре, по их базам. А в периоды наивысшего напряжения — порядка 120—140 ударов в сутки», — пояснил начальник Генштаба.
Кроме того, он сообщил, что на расположенной на юге Сирии базе США Ат-Танфе ,«по данным космической и других видов разведки», находятся отряды боевиков.
«Эти боевики — фактически ИГ, но после проведённой с ними работы они «перекрашиваются» и берут другие названия, например «Новая сирийская армия». Их задача — дестабилизировать обстановку», — заключил Герасимов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об освобождении международной коалицией от боевиков ИГ «почти 100%» территории Сирии и Ирака.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.