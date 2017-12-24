Премьер Италии назвал 2017-й годом поражения ИГ
«2017-й запомнится как год военного поражения ИГ. Италия сыграла в этом значимую роль. В Ираке наши 1400 военных являются второй по значимости силой после США. С освобождением Мосула мы переворачиваем страницу в Ираке», — цитирует его Libero Quotidiano.
При этом политик отметил, что Италия должна продолжать борьбу с терроризмом.
«Мы должны продолжить работать, фокусируя наше внимание и нашу энергию на угрозе терроризма и нелегального трафика мигрантов в регионе Сахеля», — добавил премьер.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об освобождении международной коалицией от боевиков ИГ «почти 100%» территории Сирии и Ирака.
В ноябре сообщалось, что власти Италии депортировали 22-летнюю уроженку Египта, подозреваемую в подготовке теракта на территории страны.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.