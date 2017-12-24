Премьер Италии назвал 2017-й годом поражения ИГ

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Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что уходящий 2017 год запомнится как год военного поражения террористической группировки «Исламское государство»*.

«2017-й запомнится как год военного поражения ИГ. Италия сыграла в этом значимую роль. В Ираке наши 1400 военных являются второй по значимости силой после США. С освобождением Мосула мы переворачиваем страницу в Ираке», — цитирует его Libero Quotidiano.

При этом политик отметил, что Италия должна продолжать борьбу с терроризмом.

«Мы должны продолжить работать, фокусируя наше внимание и нашу энергию на угрозе терроризма и нелегального трафика мигрантов в регионе Сахеля», — добавил премьер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об освобождении международной коалицией от боевиков ИГ «почти 100%» территории Сирии и Ирака.

В ноябре сообщалось, что власти Италии депортировали 22-летнюю уроженку Египта, подозреваемую в подготовке теракта на территории страны.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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