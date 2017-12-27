Эксперт объяснила, зачем США проводят подготовку бывших террористов ИГ
«На первом этапе в 2015 году, когда наша страна была приглашена для участия в боевых действиях против террористов в Сирии, план американцев по делегитимации российского присутствия не сработал. Поэтому следующим этапом стал другой сценарий: поддержка любых групп, так или иначе выступающих против Асада и России», — считает эксперт.
По её словам, США также вступают в противоречие со своим союзником по НАТО, Турцией, поддерживая курдские формирования.
«Но по большому счёту всё это — махание кулаками после драки, но достаточно опасное, потому что расслабляться нельзя ни на секунду. Американцы заинтересованы в дальнейшей дестабилизации Сирии», — заявила Геворгян.
Ранее в Генштабе России прокомментировали деятельность коалиции во главе с США в Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.