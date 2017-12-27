Эксперт объяснила, зачем США проводят подготовку бывших террористов ИГ

Политолог-востоковед Каринэ Геворгян прокомментировала RT заявление начальника Генштаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова о том, что США располагают военными базами на юге и северо-востоке Сирии и в них проходят подготовку боевики, ранее воевавшие за ИГ*.

«На первом этапе в 2015 году, когда наша страна была приглашена для участия в боевых действиях против террористов в Сирии, план американцев по делегитимации российского присутствия не сработал. Поэтому следующим этапом стал другой сценарий: поддержка любых групп, так или иначе выступающих против Асада и России», — считает эксперт.

По её словам, США также вступают в противоречие со своим союзником по НАТО, Турцией, поддерживая курдские формирования.

«Но по большому счёту всё это — махание кулаками после драки, но достаточно опасное, потому что расслабляться нельзя ни на секунду. Американцы заинтересованы в дальнейшей дестабилизации Сирии», — заявила Геворгян.

Ранее в Генштабе России прокомментировали деятельность коалиции во главе с США в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.