Мэттис сообщил, что часть боевиков ИГИЛ скрывается в долине реки Евфрат

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Глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что часть боевиков террористической организации «Исламское государство»* скрывается в долине реки Евфрат. Об этом сообщает РИА Новости.

«Некоторые (боевики. — RT) сбежали. Так бывает во время войны. Очевидно, что они переместились в среднюю часть долины реки Евфрат», — уточнил он.

Ранее в Пентагоне сообщили, что около тысячи боевиков ИГ остаются в Сирии и Ираке. 

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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