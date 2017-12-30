Мэттис сообщил, что часть боевиков ИГИЛ скрывается в долине реки Евфрат

Глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что часть боевиков террористической организации «Исламское государство»* скрывается в долине реки Евфрат. Об этом сообщает РИА Новости.

«Некоторые (боевики. — RT) сбежали. Так бывает во время войны. Очевидно, что они переместились в среднюю часть долины реки Евфрат», — уточнил он.

Ранее в Пентагоне сообщили, что около тысячи боевиков ИГ остаются в Сирии и Ираке.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.