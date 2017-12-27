В Пентагоне назвали число оставшихся в Сирии и Ираке боевиков ИГ

Короткая ссылка
Около тысячи боевиков террористической группировки «Исламское государство»* остаются в Сирии и Ираке. Об этом заявил полковник американских сухопутных войск Райан Диллон.

«Согласно последним данным, около тысячи боевиков всё ещё находятся в Ираке и Сирии», — приводит его слова портал Military.com.

Диллон отметил, что в настоящий момент международная коалиция во главе с США сосредоточена на том, чтобы пресекать попытки разрозненных групп экстремистов предпринимать какие-либо вылазки.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об освобождении международной коалицией от боевиков ИГ «почти 100%» территории Сирии и Ирака.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119