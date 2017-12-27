В Пентагоне назвали число оставшихся в Сирии и Ираке боевиков ИГ
«Согласно последним данным, около тысячи боевиков всё ещё находятся в Ираке и Сирии», — приводит его слова портал Military.com.
Диллон отметил, что в настоящий момент международная коалиция во главе с США сосредоточена на том, чтобы пресекать попытки разрозненных групп экстремистов предпринимать какие-либо вылазки.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об освобождении международной коалицией от боевиков ИГ «почти 100%» территории Сирии и Ирака.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.